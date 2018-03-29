Главврач госпиталя ветеранов войны стал депутатом фракции «Наш Край» в Николаевском областном совете

Владимир Поточняк Главный врач Николаевского областного госпиталя ветеранов войны Владимир Поточняк стал депутатом Николаевского областного совета от партии «Наш Край».

Соответствующее решение было принято сегодня, 29 марта, на сессии облсовета, передает пресс-служба партии «Наш Край».

Владимир Поточняк сменил Владимира Лусту, который трагически погиб в ДТП в феврале 2018 года.

Также в пресс-службе отметили, что Поточняк ранее занимал должность заместителя начальника управления здравоохранения Николаевской областной государственной администрации, а также является действующим главврачом Николаевского областного госпиталя ветеранов войны и членом Всеукраинской ассоциации торакальных хирургов.