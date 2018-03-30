Экс-глава Жовтневой налоговой, пойманный на взятке в четверть миллиона, пошел на сделку с прокуратурой и отделался штрафом в 17 тысяч

Вячеслав Турица В Николаеве суд утвердил договор виновности между прокуратурой и бывшим начальником налоговой инспекции Жовтневого района Николаевской области, которого задержали на взятке в 250 тысяч гривен, и наказал подсудимого штрафом в 17 тысяч гривен.

Об этом говорится в соответствующем приговоре Центрального районного суда Николаева.

Как известно, начальника налоговой инспекции Жовтневого района Вячеслава Турицу задержали сотрудники СБУ при передаче взятки в 240 тысяч гривен в центре Николаева еще 24 июня 2015 года. Затем суд «по формальным причинам» ему не смогли избрать меру пресечения и отпустили на все четыре стороны. Позже суд Центрального района избирал меру пресечения Турице в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 750 тысяч гривен. Через время Турица внес этот залог и вышел на свободу.

В приговоре говорится, что налоговики во время проверки ООО «Лика-О» выявили риск проведения бестоварных операций и вероятность использования фирмой схемы уклонения от налогообложения. Об этом факте сотрудники налоговой уведомили свое руководство.

Позже обвиняемый при встрече с директором вышеупомянутой фирмы сообщил последнему, что может решит проблему за деньги. Он сказал руководителю компании предоставить ему неправомерную выгоду за март и апрель 2015 года в размере одного процента от общего объема проведенных ООО «Лика-О» хозяйственных операций, что составило 240 тысяч гривен.

Также обвиняемый сказал директору «Лика-О» в дальнейшем ежемесячно платить неправомерную выгоду в размере одного процента от задекларированного объема реализации товаров. Эти деньги якобы предназначались для влияния на руководителя комиссии по реорганизации Жовтневой объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления Миндоходов в Николаевской области.

Позже обвиняемый попросил знакомого забрать обусловленную сумму взятки, но тот в свою очередь попросил еще одного человека забрать деньги. Таким образом, по версии следствия, 24 июня 2015 года взятку от директора «Лика-О» забирал человек, который не знал, что совершает преступление.

Таким образом обвиняемый совершил уголовное преступление, предусмотренное частью 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины, то есть получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

В декабре 2017 года обвиняемый и прокурор составили договор о признании виновности в совершении инкриминируемого преступления. Также этим договором стороны согласовали размер наказания.

В итоге судья Светлана Гречаная согласовала этот договор и признала обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления предусмотренного частью 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины. Также суд назначил обусловленное договором наказание в виде штрафа в размере тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 тысяч гривен.

При этом суд также взыскал с экс-начальника районной налоговой расходы по привлечению экспертов двух исследовательских учреждений – 15 тысяч 844 и 2 тысячи 956 гривен соответственно.

Еще суд снял арест с имущества подсудимого: шестой части дома, земельного участка и мобильного телефона.

Напомним, что ранее в Николаеве суд оправдал двух сотрудников фискальной службы, которых обвиняли в завладении мошенническим путем 150 тысячами гривен предпринимателя.