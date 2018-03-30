«Я думаю, что кто-то играет с огнём!» - нардеп-николаевец Ильюк назвал прошедшую сессию облсовета представлением

Народный депутат Украины, николаевец Артем Ильюк считает, что произошедшее на сессии Николаевского областного совета 29 марта было шоу.

Свое мнение по этому поводу он написал у себя на странице в социальной сети Facebook.

«Прочитал много хороших отзывов о работе правоохранительных органов — соглашусь, «ведь каждый боксирует так, как позволяет ему соперник», а «боксировать» сегодня явно никто не собирался. При наличии большого количества правоохранителей десятки активистов таки прорвались в сессионный зал, — говорят, что их пропустили. Только зачем необходимо было такое большое количество? Почему не пропустили, к примеру, трех-четырех представителей для оглашения позиции? Да, есть много нестыковок и расхождений в заявлениях и поведении всех сторон этого действа... Да-да, именно действа, шоу, представления, кому как удобно называть то, что сегодня происходило в здании областного совета», - отметил он.

По его мнению, любой, хоть сколько-нибудь понимающий в политических процессах, знал, что результата от этого заседания не будет, и решения, важные для области, приняты тоже не будут.

«Максимум, что могло произойти, и Слава Богу не произошло — это стычки с необратимыми последствиями от малейшей провокации. Вопрос в том, зачем надо было ставить под угрозу спокойствие в городе и области? Кому это было выгодно? Поняли ли депутаты, что их сегодня пробовали на прочность, и что за этим последует? Я думаю, что кто-то играет с огнём!» - написал Ильюк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 29 марта в связи с беспорядком в сессионном зале Николаевского областного совета председатель Виктория Москаленко закрыла сессию. Участники акции протеста возле облсовета, требующие принятия решения о выражении недоверия председателю Николаевской облгосадминистрации Алексею Савченко, разошлись.