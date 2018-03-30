«Тусуйся отсюда, громадянин, бл*дь», - винницкий депутат обматерил активиста за вопрос о красно-черном флаге

В Винницком областном совете во время обсуждения вопроса об использовании красно-черного прапора национально-освободительного движения украинского народа на официальных учреждениях города и области депутат от партии Батькивщина Александр Масленников обругал активиста.

При этом конфликт между ними транслировался в Сеть в прямом эфире, передает «Вежа».

Как видно на опубликованном видео, активист пытался объяснить депутату значение красно-черного флага для украинских патриотов, однако его доводы и вопросы вызвали у Масленникова агрессию, и в какой-то момент он перешел на нецензурные ругательства и угрозы.

- Тусуйся отсюда, громадянин, бл*дь, - обратился он к активисту, после чего предложил «выйти поговорить».

Напомним, президиум Николаевского облсовета проголосовал за запрет рассмотрения вопроса по красно-черному флагу.