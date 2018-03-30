Алексея Савченко временно отстранили от должности главы Николаевской ОГА

Алексей Савченко Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко был отстранен от должности.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на руководителя Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины Андрея Жигулина.

- Сейчас председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко отстранен. В случае, если следствие докажет вину, он будет уволен, - заявил Жигулин.

Напомним, что ранее Алексей Савченко попросил отстранить его от исполнения обязанностей на время проведения досудебного следствия в рамках уголовного производства, открытого по факту самоубийства исполняющего обязанности директора КП «Николаевский международный аэропорт», Народного героя Украины Владислава Волошина. В деле о самоубийстве Волошина Савченко не является подозреваемым.

Напомним, что 18 марта Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета.

Во вторник, 20 марта, под зданием Николаевской ОГА собрались сторонники отставки её главы Алексея Савченко. По их мнению, одной из причин самоубийства Волошина могло стать то, что его склоняли подписать документы, касающиеся ремонта аэровокзала. Однако, по словам заместителя главы Николаевской ОГА Валентина Гайдаржи, Владислав Волошин не подписывал никакие акты в период исполнения обязанностей директора аэропорта, и никто не мог его заставлять это сделать, так как их не существует.

29 марта возле Николаевской ОГА протестовали националисты, в том числе съехавшиеся из разных регионов, с требованием к депутатам облсовета выразить недоверие Савченко. Депутатский корпус проголосовал за то, чтобы глава ОГА сначала отчитался перед ними, а потом они примут решение. Это не удовлетворило протестующих, и в связи с беспорядком в сессионном зале глава облсовета Виктория Москаленко закрыла сессию.

Также ранее Савченко заявил, что что к самоубийству и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислава Волошина могут быть причастны бывший директор аэропорта Михаил Галайко и его первый зам Максим Карпин.