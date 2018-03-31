«Сообщники Кремля»: Порошенко раскритиковал сторонников «Северного потока-2»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сторонники строительства трубопровода «Северный поток-2» являются сторонниками России.

Об этом сообщает DW.

Порошенко отметил, что строительство трубопровода, который должен соединить РФ и Германию, представляет серьезную опасность для Украины.

- Мы будем ежегодно терять по 2 млрд долларов пошлин за транзит российского газа в Европу. А «Газпром», вероятно, уменьшит объемы поставок газа в Украину, чем ослабит нас, - заявил украинский президент.

Он добавил, что «Северный поток-2» является для Кремля инструментом политического давления.

При этом Порошенко уверен, что дело об отравлении в Британии экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери повлияет на строительство трубопровода.

Напомним, РФ не исключает поставок газа через Украину после введения газопровода «Северный поток-2»