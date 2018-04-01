«Решили нас наклонять»: Лукашенко сделал неожиданное заявление по отношениям с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал намерение РФ запретить поставки из ряда белорусских предприятий, в том числе от производителей молочной продукции.

Об этом сообщает белорусское информагентство «БЕЛТА».

В частности, Лукашенко призвал белорусских экспортеров искать новые рынки для сбыта.

- Что касается экспорта, ищите другие рынки. Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся с президентом (России) после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы. Надо определяться. Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте. Поэтому ищите другие рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть, — сказал белорусский президент

Он считает, что Россия блокирует импорт из соседней страны из-за коррупционных схем.

- Потому что везде откаты. А мы должны видеть свои интересы, которые не противоречат интересам россиян. Мы им плохого ничего не везем. Дай бог, как сами проверяющие говорят, чтобы в России было так, как в Беларуси. Поэтому будем определяться в этом году. Что ж мы доброе дело делаем и на коленях постоянно стоим, — подчеркнул Лукашенко.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц отметил, что Россельхознадзор запрещает продукцию белорусских поставщиков без объяснений причин.