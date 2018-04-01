«Лондону »критически важно« развивать оборонный комплекс из-за растущей угрозы со стороны РФ», – министр обороны Британии

Гэвин Уильямсон Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон считает, что Лондону «критически важно» развивать оборонный комплекс из-за растущей угрозы со стороны РФ.

Об этом он пишет в статье для The Telegraph, передает «Украинская правда».

«Угроза Великобритании со стороны РФ растет. Путин использует гибридные методы для подрывного воздействия на другие страны и имеет отношение к «бесстыдным» кибер-операциям», - убежден министр.

«Для осознания опасности, исходящей от Москвы, достаточно изучить отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери. Сейчас специалисты Организации по запрещению химического оружия проводят анализ вещества, с помощью которого было совершено «ужасное преступление», - говорится в статье.

Уильямсон убежден, что для обороны Великобритании «необходимо продолжить развитие, чтобы противостоять этим угрозам уже завтра, чтобы обеспечить безопасность нашей страны».

Напомним, ранее он заявил, что «России следует «отойти и заткнуться», а не готовить меры по высылке российских дипломатов из Лондона».