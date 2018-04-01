«Разборки местных элит», – политический эксперт считает, что главу Николаевской ОГА хотят сместить с должности

Политический эксперт, заместитель директора «Украинского института анализа и менеджмента политики» Кирилл Молчанов, считает, что за информационной атакой на главу Николаевской ОГА Алексея Савченко могут стоять представители местных политических элит, у которых есть претензии к губернатору.

Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook.

По его словам, Алексея Савченко подсиживают, а в трагедии с Волошиным замешаны представители местных коррумпированных групп, и «это, скорее всего, самая вероятная версия на происходящие события в Николаеве».

«Массированная информационная атака последних дней на главу Николаевской ОДА Алексея Савченко лишь убеждает в заказушности проводимых мероприятий. Тот или те, кто в этом заинтересован явно принадлежат в высшему политикуму области и цена вопроса – место губернатора», – пишет Молчанов.

При этом он отмечает, что события, которые развернулись в Николаеве после гибели и.о. директора николаевского аэропорта Владислава Волошина – митинги с требованиями об отставке Савченко, не что иное, как «массированная информационная атака и давление на губернатора с целью его смещения с должности, при этом никаких доказательств причастности Савченко к трагической гибели Волошина нет».

«Все это разборки местных элит – и у Мерикова, и у Галайко с Карпиным, и у Сенкевича, пытающегося вернутся в кресло мера – что называется, есть претензии к Савченко. В свое время каждого из них он отодвинул от «кормушки», – отметил Молчанов.

Напомним, что 18 марта Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета.

Во вторник, 20 марта, под зданием Николаевской ОГА собрались сторонники отставки её главы Алексея Савченко. По их мнению, одной из причин самоубийства Волошина могло стать то, что его склоняли подписать документы, касающиеся ремонта аэровокзала. Однако, по словам заместителя главы Николаевской ОГА Валентина Гайдаржи, Владислав Волошин не подписывал никакие акты в период исполнения обязанностей директора аэропорта, и никто не мог его заставлять это сделать, так как их не существует.

29 марта возле Николаевской ОГА протестовали националисты, в том числе съехавшиеся из разных регионов, с требованием к депутатам облсовета выразить недоверие Савченко. Депутатский корпус проголосовал за то, чтобы глава ОГА сначала отчитался перед ними, а потом они примут решение. Это не удовлетворило протестующих, и в связи с беспорядком в сессионном зале глава облсовета Виктория Москаленко закрыла сессию.

Также ранее Савченко заявил, что что к самоубийству и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислава Волошина могут быть причастны бывший директор аэропорта Михаил Галайко и его первый зам Максим Карпин.

В итоге Алексей Савченко попросил Президента Порошенко отстранить его от исполнения обязанностей на время проведения досудебного следствия по факту гибели Волошина, и его отстранили.