«Целенаправленная политическая акция», - Холодницкий ответил на заявления об его увольнении и вызове на допрос

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий назвал ажиотаж вокруг его вызова на допрос в Генпрокуратуру и заявления с требованием увольнения целенаправленной политической акцией.

Об этом он сказал по телефону журналистам, пишет 112 Украина.

Он также добавил, что не будет принимать участия в заседании квалификационной комиссии прокуроров, которая запланирована на понедельник, 2 апреля.

Напомним, главу САП Холодницкого прослушивали НАБУ и ГПУ. Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационную комиссию с просьбой рассмотреть отставку Холодницкого на основании собранных материалов.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил, что некоторые расследования сознательно тормозились САП. По его словам, речь идет о нескольких громких делах, в том числе и деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы.

Холодницкий ответил, что даст все показания 3 апреля на допросе.