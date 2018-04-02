У депутатов Николаевского горсовета нет единого мнения относительно подачи апелляции на решение суда о восстановлении Сенкевича

Депутаты Николаевского городского совета от «Нашего Края», «Оппозиционного Блока» и «БПП» не намерены подавать апелляционную жалобу на решение Центрального районного суда города о немедленном восстановлении Александра Сенкевича на должности Николаевского городского главы, однако единого решения о процессе подачи апелляции у них нет.

Об этом они рассказали в комментарии «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что исполняющая обязанности городского главы - секретарь горсовета Татьяна Казакова отказалась подавать апелляцию от своего имени и сообщила, что решение о подаче апелляционной жалобы должны принять депутаты на сессии городского совета.

Депутат горсовет от «Нашего края» Сергей Кантор сказал, что вопрос о подаче апелляционной жалобы на решение первой инстанции должен поднимать на сессии Николаевского горсовета.

– Есть мнение суда. А суд – высшая инстанция. Есть решение суда и его надо выполнять. Вопрос о подаче апелляционной жалобы не обсуждается в горсовете. По этому поводу не было никаких консультаций, – отметил Кантор.

В свою очередь, депутат горсовета от «Оппозиционного блока» Андрей Яковлев рассказал, что апелляцию должны подавать не сами депутаты, а юридический департамент горсовета.

– Я слышал заявление нескольких депутатов городского совета, которые сказали, что они имеют право подать апелляцию. Я не уверен в фамилиях, поэтому не буду их называть. Подача апелляции – это процедура, которая находится в рамках полномочий юристов городского совета. Ни больше, ни меньше. Именно поэтому юристы городского совета должны принимать решение, подавать апелляцию или не подавать. Либо решение может принять руководитель, у которого в подчинении находятся эти юристы. Я же не знаю, согласны ли юристы городского совета с решением первой инстанции, или не согласны. Департамент юридического обеспечения подчиняется городскому главе либо исполняющему обязанности городского главы. Поэтому я на них влияния не имею, – прокомментировал Яковлев.

Депутат горсовета от «Блока Петра Порошенко «Солидарность» Евгений Рымарь заявил, что апелляцию подавать не собирается. Также он сообщил, что поддерживает идею о роспуске Николаевского горсовета.

– С точки зрения закона, если суд так решил (немедленно восстановить в должности Николаевского городского главы Александра Сенкевича, – прим.), можем их понять. Я подавать апелляцию не намерен. Если первая инстанция установила, что была нарушена какая-то процедура, значит, прошлый мэр имеет полное право вернуться в кресло. И даже если после этого будет распущен горсовет, потому что на данный момент много в регламентном отделе Кабинета Министров запросов на расформирование Николаевского горсовета. Я за перевыборы. Мы должны нести справедливое решение за свои поступки, – отметил Рымарь.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 2 апреля, судья Центрального районного суда Николаева вынесла решение о немедленном восстановлении Александра Сенкевича на должности Николаевского городского главы.