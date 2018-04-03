Фигурант «дела Копейки» пошел на сделку с прокуратурой – обвинительный акт передали уже в суд

Олег Тоболин Подозреваемый по производству о хищении бюджетных средств Николаевского городского совета Олег Тоболин заключил сделку с прокуратурой и относительно него в суд уже подали обвинительный акт.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в прокуратуре Николаевской области.

Как известно, 15 января 2017 года за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку, его сына Николая, помощника Дмитрия Рябца, директора фирмы «ПИК «МГБ» Вадима Фолтина и Олега Тоболина. Деньги якобы давались за решение вопроса по уголовному производству относительно подрядных фирм, которые получили деньги из бюджета, но не выполнили работы.

По имеющейся в «Преступности.НЕТ» информации Тоболин сотрудничал со следствием и дал свои показания, которые подтверждают позицию стороны гособвинения.

В свою очередь, прокуратура заключила с фигурантом договор о признании виновности и «вывела» Олега Тоболина в отдельное уголовное производство. Ему вменяют совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и частью 1,4 статьи 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов») Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт относительно Тоболина прокуратура уже передала в суд.

Напомним, что Генпрокурор Юрий Луценко назвал Игоря Копейку главарем ОПГ, которая присваивала бюджетные деньги в 2016-2017 годах.

Как известно, Заводский суд арестовал Игоря Копейку сроком на два месяца на время следствия с правом внесения залога в размере 1 миллион 57 тысяч гривен. Его сына Николая суд поместил под круглосуточный домашний арест. В это же день за Игоря Копейку был внесен залог.