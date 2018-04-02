Прямая обязанность, а не желание/нежелание, – экс-«регионал» Воронов готов работать с Сенкевичем

Татьяна Казакова, Виталий Воронов Директор «Агентства развития Николаева» Виталий Воронов намерен работать с Николаевским городским главой Александром Сенкевичем, поскольку это является его прямой обязанностью.

Об этом Воронов рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что в понедельник, 2 апреля, судья Центрального районного суда Николаева вынесла решение о немедленном восстановлении Александра Сенкевича на должности Николаевского городского главы.

Также напомним, что 6 марта, исполняющая обязанности мэра Татьяна Казакова без конкурса назначила нового директора коммунального учреждения «Агентство развития Николаева» – экс-депутата горсовета от «Партии регионов» Виталия Воронова.

– Агентство («Агентство развития Николаева», – прим.) ради развития города должно работать со всеми, кто готов и способен развивать Николаев. Мы находимся в определенной бюрократической номенклатурной вертикали, поэтому я фактически являюсь подчиненным мэра города и депутатов городского совета. При назначении на должность директора Агентства я сказал, что моя задача – быть инструментом в руках депутатского корпуса, исполнительного органа для того, чтобы реализовывать те проекты, которые сегодня крайне необходимы городу. Моя прямая обязанность – работать в прямом подчинении и депутатского корпуса, и исполнительного органа власти, и мэра города, а не мое желание/нежелание работать, – прокомментировал Воронов.

Стоит отметить, что Виталий Воронов на выборах Николаевского городского главы в 2015 году был конкурентом нынешнего мэра Александра Сенкевича. Кроме того, Сенкевич неоднократно подвергался критике со стороны бывшего депутата от «Партии Регионов» Виталия Воронова. В частности, в мае 2017 года Воронов на своей странице в Facebook написал, что «власть решила организовать сомнительный фестиваль с пивом вместо праздничного концерта». Также в июле 2017 года экс-«регионал» принял участие в акции «Полей газон перед мэрией», используя при этом лозунг «Самопомощи», от которой баллотировался в мэры Александр Сенкевич.

Напомним, что в Николаеве экс-кандидат в мэры Виталий Воронов, не дождавшись, когда городские службы выполнят поручение городского головы Александра Сенкевича убрать «памятник идиотизму» в виде урны для мусора прямо посреди тротуара, сделал это сам.