На Банковой задумались о смене премьера – среди кандидатур рассматривают Турчинова и Луценко, - СМИ

По инициативе Администрации президента блок Петра Порошенко готов настаивать на отзыве из Кабинета министров четырех членов правительства своей квоты - Александра Данилюка, Ульяны Супрун, Игоря Насалика и Тараса Кутового.

Об этом идет в речь в материале шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной «Ноев ковчег».

Ультиматум со стороны Банковой, по словам Кошкиной, звучит следующим образом: «либо Гройсман принимает условие по всем четверым, либо БПП инициирует его отставку».

«И если попрощаться с Насаликом и Данилюком Гройсман сам бы рад, а Кутовой написал соответствующее заявление еще больше года тому, то Ульяну Супрун Владимир Борисович защищать станет до последнего. Кроме того, на место Насалика прочат Дмитрия Вовка, которому якобы уже устраивали «западные смотрины» (оказавшиеся для него, впрочем, не слишком успешными), но которого Владимир Борисович в своем Кабинете видеть не желает категорически», - говорится в материале.

Среди кандидатур, которые рассматриваются на смену Гройсману, по имеющейся информации, - Александр Турчинов и Юрий Луценко.

«Изначально опция была предложена Александру Турчинову. Сам он называет должность «постапокалиптическим премьером» и, в принципе, не против, но еще раздумывает. А вот у Юрия Луценко раздумий нет, он – «активно стремящийся». Мол, в ГПУ порядок навел, теперь время показать Владимиру Борисовичу, как «управлять страной». Но тут снова все упирается в 226 депутатских «за», а также в возможные тектонические сдвиги в коалиции. У лидеров «НФ», как известно, сложились теплые отношения с Владимиром Гройсманом, и если его замену на Александра Турчинова они поддержать еще могут, то на Юрия Луценко – вряд ли. К тому же, открывается вопрос будущности самого Гройсмана. На Банковой продолжают настаивать на том, чтоб Владимир Борисович возглавил объединенную и обновленную партию власти. Гройсман продолжает упираться», - пишет шеф-редактор LB.ua.

Сторонники премьера в КМУ говорят о том, что должность премьер-министра хотят сделать сугубо церемониальной фигурой – "с кучей ответственности, публичной, но без полномочий", и отбрасывают такой вариант.

«Уверенности сторонникам Владимира Борисовича придает еще один фактор – негласная поддержка самого богатого человека страны Рината Ахметова», - резюмирует Соня Кошкина.

При этом отметим, что завтра Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения рассмотрит проект постановления об увольнении и.о главы Минздрава Ульяны Супрун.