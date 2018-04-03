Глава САП Холодницкий, подозреваемый в «сливе информации», просит отстранить его на время расследования

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий хочет, чтобы его отстранили от должности на время расследования дела против него.

Об этом он заявил перед допросом в Генеральной прокуратуре, куда пришел сегодня утром, передает корреспондент LIGA.net.

Холодницкий подтвердил, что в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров поданы две жалобы, и говорит, что узнал о них из СМИ.

- Я буду выносить вопрос об отстранении на время расследования от должности. Не боюсь и буду сам ходатайствовать об этом для сохранения объективности, чтобы не было вмешательства в комиссию и работу подчиненных прокуроров, - сказал он.

Глава САП напомнил, что хочет прослушать все записи без монтажа и сравнить их со своими дальнейшими действиями.

Напомним, главу САП Холодницкого прослушивали НАБУ и ГПУ. Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационную комиссию с просьбой рассмотреть отставку Холодницкого на основании собранных материалов.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил, что некоторые расследования сознательно тормозились САП. По его словам, речь идет о нескольких громких делах, в том числе и деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы.

Холодницкий ответил, что даст все показания 3 апреля на допросе.