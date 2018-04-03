Мэр Сенкевич заявил, что не будет никого увольнять, но требования повысит

Восстановленный на должности городского головы Николаева Александр Сенкевич готов работать со всеми чиновниками горсовета, при этом он отметил, что с каждым днем его требования будут расти.

Об этом он заявил во вторник, 3 апреля в ходе аппаратного совещания в Николаевском горсовете.

- Еще раз хочу всем сообщить, моя жизнь напрямую зависит от вашей работы. Я вот раньше думал, пришел на пост городского головы, а что если этого человека уволить, а если этого. Сегодня видите, не было городского головы полгода и ничего не случилось, ну ничего смертельного... наша с вами задача - это сделать жизнь николаевцев лучше, - заявил Сенкевич.

Кроме того, он рассказал, как будет работать с чиновниками мэрии, часть которых были назначены в его отсутствие:

- Моя основная позиция: если вы не хотите работать, можете уволиться, если вы не можете работать – я вас уволю, если вы хотите работать – я помогу вам, если вы можете, но у вас не получается – я помогу вам. Если вы хотите сделать что-то больше ваших полномочий, обратитесь ко мне, но уровень, планка, требования мои к вам с каждым днем будут повышаться, - пояснил Сенкевич.

Также он заявил, что если депутаты городского совета примут решение о прекращении его полномочий во второй раз, то он будет только рад отдохнуть, так как это пошло ему на пользу.

- Вышвырнут меня отсюда еще раз, схожу еще раз отдохну, как видите, мне отдых на пользу пошел. Желаю всем хорошего трудового дня, принимаемся за работу, но до Пасхи город нужно вылизать, все должно шуршать. Спасибо, что с вашей помощью я вошел в курс дел, но откровенно говоря, за полгода моего отсутствия ничего не изменилось в хорошую сторону, - подытожил городской голова Николаева.

Напомним, что 2 апреля, судья Центрального районного суда Николаева Наталья Черенкова постановила немедленно восстановить Александра Сенкевича на посту мэра Николаева. Сообщалось, что депутаты Николаевского городского совета от «Нашего Края», «Оппозиционного Блока» и «БПП» не намерены подавать апелляционную жалобу на решение Центрального районного суда о немедленном восстановлении Александра Сенкевича на посту Николаевского городского главы, однако единого решения о процессе подачи апелляции у депутатов нет. Также и вице-мэры Николаева пока ещё не знают, будут ли оставаться работать с восстановленным в должности мэром Александром Сенкевичем.