Нардепы отклонили президентские законопроекты про отмену е-декларирования для активистов

Верховная Рада Украины отклонила в первом чтении президентский законопроект №6674 и законопроект №6271 с предложением отменить для общественных активистов е-декларирование.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Рада не поддержала в первом чтении оба законопроекта, спикер предложил их отправить на доработку в профильный комитет, однако с этим предложением народные депутаты тоже не согласились.

28 марта Еврокомиссия раскритиковала Украину из-за отказа отменить электронные декларации гражданских активистов, которые противодействуют коррупции. В Брюсселе добавили, что это противоречат обязательствам по визовой либерализации.

В ответ президент Украины Петр Порошенко потребовал от Рады в кратчайшие сроки одобрить отмену е-декларирования для активистов.

Ранее Президент Порошенко 27 марта 2017 года подписал изменения в закон О противодействии коррупции в части электронного декларирования. Согласно изменениям, члены антикоррупционных общественных организаций отныне будут обязаны также подавать электронные декларации. ЕС неоднократно подчеркивал неприемлемость соответствующих изменений в закон.

Напомним, ранее Порошенко предложил провести в Украине налоговую амнистию и анонсировал появление «нулевой декларации».