У областной парторганизации Радикальной партии сменился руководитель

Игорь Николаенко - слева Новым главой николаевской областной организации Радикальной партии Олега Ляшко вместо Руслана Пересунько назначили Игоря Николаенко.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Представлять нового главу областной организации 3 апреля в Николаев приехал глава исполкома Радикальной партии Юрий Зинченко. По его словам, Николаенко «поставлена задача в короткие сроки наладить работу структуры партии в области, чтобы во время президентской и парламентской кампании она обеспечила максимальный результат».

- Работа будет нелегкой, понятно, что нам будут противостоять опытные политические игроки и другие политические силы. Но я уверен, что каждый из нас сделает все возможное для получения максимального результата на будущих выборах. Более того, нам есть с чем идти к людям, - рассказал Игорь Николаенко.

Отметим, что Игорь Николаенко в свое время возглавлял областную молодежную организацию Народной партии Литвина, затем был помощником вице-губернатора Николая Балакирева. В 2004 году работал заместителем главы Жовтневой РГА по вопросам ЖКХ.

В 2008 году президент Ющенко назначил его руководить Новоодесской РГА, вскоре Новоодесский райсовет выразил Николаенко вотум недоверия. Николаенко называли человеком Алексея Гаркуши, который тогда возглавлял Николаевскую ОГА.

В 2009 году Николаенко задержали по подозрению в получении взятки. Сообщалось, что он вымогал и получил взятку в размере 150 тысяч долларов США за содействие в передаче в собственность земельного участка площадью 20 гектаров. Спустя два года дело Николаенко развалилось в суде из-за «процессуальных нарушений».

В 2015 году Николаенко баллотировался в Николаевский городской совет по спискам «Блока Петра Порошенко». Тогда он был «ведущим инженером – заместителем генерального директора ГП «Судостроительный завод имени 61 коммунара». В 2016 году Николаенко подавался на конкурс и собирался стать главой Баштанской РГА.