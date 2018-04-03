Рада из-за правок Порошенко отклонила закон о люстрации в органах местного самоуправления

Верховная Рада отказалась принять новую редакцию закона «О службе в органах местного самоуправления», которая запрещает лицам, подпадающим под действие закона о люстрации, работать в органах местного самоуправления.

Об этом сообщает «Украинские новости»

Этот закон (проект закона №2489) уже был принят парламентом в феврале прошлого года, но президент Петр Порошенко его ветировал и предложил ряд технических правок.

Во вторник в ходе рассмотрения документа замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко призвал Раду учесть его правку, согласно которой вводится конкурсный отбор заместителей председателей местных советов. Это предложение не было поддержано (81 голос), в результате БПП отдал за принятие закона в целом только 38 из 135 голосов.

В итоге за принятие документа в целом проголосовали 133 депутата, а за возвращение на доработку в комитет - 190 депутатов. Закон считается отклоненным.

В свою очередь нардеп от «Батькивщины» Алена Шкрум сообщила на своей странице в Facebook что правки Порошенко «убили» законопроект.

«Только что коалиция завалила под ноль Закон о службе в органах местного самоуправления, так как не приняли 1 маленькую поправку-хотелку Президента по его желание поставить на место некоторых мэров городов и самому «назначать» мэру заместителей через большинство в совете. Поставить подножку меру», - написала Шкрум.

Документ запрещал лицам, подпадающим под действие закона "Об очищении власти", работать в органах местного самоуправления. Также работать в органах местного самоуправления не могли бы лица, не прошедшие специальную проверку.

Вводился конкурсный отбор служащих местного самоуправления. Кроме того, вводились три категории должностей служащих местного самоуправления: I категория - управляющие делами исполнительного комитета местных советов; II категория - руководители структурных подразделений аппарата местных советов; III категория - другие должности.

Служащие I категории не имели бы права быть членами политических партий.

Служащие всех категорий не могли бы принимать участие в предвыборной агитации, если только они не являются кандидатами в президенты, в депутаты Рады или местных советов.