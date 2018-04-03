В Испании грузовик с цирковыми слонами попал в ДТП – погибло одно животное

В городе Посо-Каньяда, на юго-востоке Испании, грузовик, который перевозил цирковых слонов, попал в аварию. В результате одно животное погибло, еще двое получили травмы.

Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что грузовик не справился с управлением и врезался в отбойник. Водитель не пострадал.

Движение по дороге было заблокировано на протяжении двух с половиной часов. Раненых животных эвакуировали с проезжей части с помощью подъемного крана.

A-30 cortada por caída de camión con elefantes sueltos en la calzada. Cortada autovía dirección Murcia a la altura de pozo Cañada. pic.twitter.com/z0tPg6KDZo — PolicíaLocalAlbacete (@PoliciaAlbacete) 2 апреля 2018 г.

Местные власти пообещали, что за ранеными слонами будут ухаживать до их полного выздоровления.

Директор правительственного департамента, отвечающего за автодорожную сеть Испании Грегорио Серрано, разместил видео эвакуации слона в своем Twitter.

Se está procediendo a la asistencia y evacuación de los elefantes heridos en el accidente que ha tenido lugar en Albacete. De los cinco paquidermos hay uno muerto y dos heridos. En breve de restablecerá la circulación en la A-30 en el pk 22/23. pic.twitter.com/fhGypNDYGm — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 2 апреля 2018 г.

Напомним, в Хмельницкой области грузовик съехал в кювет, погибло 11 коров.