В Испании грузовик с цирковыми слонами попал в ДТП – погибло одно животное

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В городе Посо-Каньяда, на юго-востоке Испании, грузовик, который перевозил цирковых слонов, попал в аварию. В результате одно животное погибло, еще двое получили травмы.

Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что грузовик не справился с управлением и врезался в отбойник. Водитель не пострадал.

Движение по дороге было заблокировано на протяжении двух с половиной часов. Раненых животных эвакуировали с проезжей части с помощью подъемного крана.

Местные власти пообещали, что за ранеными слонами будут ухаживать до их полного выздоровления.

Директор правительственного департамента, отвечающего за автодорожную сеть Испании Грегорио Серрано, разместил видео эвакуации слона в своем Twitter.

Напомним, в Хмельницкой области грузовик съехал в кювет, погибло 11 коров.

Роман Свиридов

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