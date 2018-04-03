Издание New York Post разместило на обложке карикатуру с Трампом, пинающим Путина

Американская газета New York Post разместила на обложке выпуска от 27 марта карикатуру, на которой президент США Дональд Трамп пинает президента России Владимира Путина.

Иллюстрация опубликована также на сайте издания.

Она посвящена высылке российских дипломатов из США и закрытию Генконсульства РФ в Сиэтле.

Напомним, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравилинеизвестным веществом 4 марта в одном из торговых центров Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20-ти человек и один полицейский.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании и Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.

Отметим также, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов из-за покушения РФ на шпиона Скрипаля.

Как известно, глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что решение выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» приняли 14 стран-членов ЕС. Также 60 российских дипломатов вышлют из Соединенных Штатов. Кроме того, 13 сотрудников российских дипломатических ведомств вышлют из Украины.