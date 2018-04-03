«Запрещал голосовать на выборах президента»: В России завели дело на Авакова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело отношении Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Расследование связано с блокировкой проведения выборов президента РФ на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным российских следователей, Аваков, действуя с группой лиц по предварительному сговору, давал указания сотрудникам МВД Украины, обеспечивающим охрану и безопасность российских дипучреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове не пропускать на избирательные участки граждан РФ, находившихся на территории Украины 18 марта 2018 года для участия в выборах Путина.

«В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В СКРФ сообщают, что следствием принимаются меры на установление всех обстоятельств преступления и иных лиц, причастных к его совершению.

Позже появилась реакция главы МВД. Он был краток:

Напомним, 18 марта Арсен Аваков заявил, что россияне не смогут проголосовать на выборах президента РФ — их не пропустят на территорию российских дипучреждений. По его словам, 21 февраля 2018 года Украина направила РФ официальную ноту с требованием не проводить выборы в оккупированном Крыму, но в России ее проигнорировали.