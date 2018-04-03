Четверо прокуроров, которые засадили за решетку Луценко во времена Януковича, стали его подчиненными, - СМИ

Сразу 4 прокуроров, которые представляли в судах обвинения против Юрия Луценко в 2010-2013 годах, сегодня работают в Генеральной прокуратуре Украины. Еще один работает в прокуратуре Киева и в прошлом году прошел в финал конкурса на должность председателя Государственного бюро расследований.

Об этом говорится в расследовании Даниила Мокрика для программы “Наши Деньги с Денисом Бигусом”, передает Bihus.info.

Во время судебного процесса над Юрием Луценко в 2010-2013 годах нынешний Генпрокурор называл прокуроров, которые вели против него обвинения, “дебилами”, а сами уголовные дела – «сфальсифицированными». Исходя из его слов, в действиях прокуроров были признаки преступления. Однако некоторые из них не только не освобождены, а после Революции Достоинства даже пошли в органах прокуратуры на повышение.

Например, Иван Бабенко, тогдашний прокурор в первой инстанции, которого Юрий Луценко называл «прыщом», а его жена Ирина Луценко – «лжецом», сейчас работает заместителем начальника управления Департамента специальных расследований ГПУ.

Евгений Зинченко, который представлял обвинение в судах первой и второй инстанций и которого Юрий Луценко в то время называл «дебилом», также работает в ГПУ - прокурором Главного следственного управления.

На вопрос, виделся ли он с Юрием Луценко, обсуждал ли тогдашнее дело после того, как его назначили Генеральным прокурором, Евгений Зинченко ответил:

- Зачем мне с ним видеться... Может, и виделся, не помню. И зачем мне с ним обсуждать какие-то (связанные с тем судебным делом - ПН.) ситуации?

Еще один прокурор, который представлял обвинение в судах первой и второй инстанций, Виктор Клименко, в прошлом году вошел в число 19 финалистов конкурса на должность главы Государственного бюро расследований. Однако в ответ на вопрос о деле Луценко он посоветовал журналистам обратиться в пресс-службу прокуратуры. Киева, в котором сейчас работает начальником отдела.

В одном из судебных заседаний в августе 2011 года Юрий Луценко назвал Виктора Клименко «очкастым дебилом».

В Высшем специализированном суде против Юрия Луценко выступали прокуроры Валерий Казнадзей и Николай Курапов. Курапов пошел после Революции Достоинства на повышение и теперь работает заместителем начальника Департамента ГПУ. Оба отказался отвечать на вопросы журналистов.

- Их преступление - не установлено. Это (являются ли они преступниками - ПН) может сказать только суд, - это все, что удалось услышать в ответ от Луценко автору расследования.

После этой реплики охрана оттеснила журналистов от Луценко.

В 2012 году защита Юрия Луценко выиграл в Европейском суде по правам человека иск о противоправных действиях упомянутых выше прокуроров. Тогда государство Украина выплатило Луценко 15 тысяч евро.

- Эти средства выплатили из бюджета. Украинское законодательство предусматривает возможность обратного (регрессного) взыскания такого возмещения непосредственно с виновных в нарушении лиц. В данном случае такое взыскание касалось бы и прокуроров, на нарушение которых обратил внимание ЕСПЧ. Однако для их вина должна быть установлена в украинском суде. Соответствующего судебного решения в Украине так и не было. Поэтому 15 тысяч евро возместили налогоплательщики, - резюмировал Мокрик.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что прокурор, который засадил за решетку Луценко, получил повышение и квартиру за 10 гривен.