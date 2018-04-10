Депутат Николаевского облсовета Кормышкин заявил, что нардеп Ильюк пытается давить на его бизнес

Артем Ильюк Нардеп от «Відродження» Артем Ильюк хочет инициировать внеплановую проверку группы компаний «ПАЕК», которая, по его мнению, без согласований Николаевского аэропорта и Госавиаслужбы построила элеватор. Гендиректор «ПАЕК» Юрий Кормышкин расценивает это как давление на бизнес.

Об этом сообщает интернет-издание «Мой город».

По информации издания, нардеп просит Государственную архитектурно-строительную инспекцию провести внеплановую проверку группы компаний «ПАЕК», якобы предприятием не были согласованы документы на строительство и ввод в эксплуатацию Баловнянской производственной базы на приаэродромной территории КП «Международный аэропорт Николаев» с аэропортом и Госавиаслужбой. Ильюк хочет отменить разрешительные документы на Константиновский элеватор и признать его самовольным строительством.

Юрий Кормышкин Гендиректор группы компаний «ПАЕК», депутат Николаевского облсовета от партии «Наш Край» Юрий Кормышкин в комментарии изданию отметил, что народный депутат должен заниматься законотворчеством, а не давить на бизнес.