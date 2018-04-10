Депутат Николаевского облсовета Кормышкин заявил, что нардеп Ильюк пытается давить на его бизнес

Нардеп от «Відродження» Артем Ильюк хочет инициировать внеплановую проверку группы компаний «ПАЕК», которая, по его мнению, без согласований Николаевского аэропорта и Госавиаслужбы построила элеватор. Гендиректор «ПАЕК» Юрий Кормышкин расценивает это как давление на бизнес.
Об этом сообщает интернет-издание «Мой город».
По информации издания, нардеп просит Государственную архитектурно-строительную инспекцию провести внеплановую проверку группы компаний «ПАЕК», якобы предприятием не были согласованы документы на строительство и ввод в эксплуатацию Баловнянской производственной базы на приаэродромной территории КП «Международный аэропорт Николаев» с аэропортом и Госавиаслужбой. Ильюк хочет отменить разрешительные документы на Константиновский элеватор и признать его самовольным строительством.
Гендиректор группы компаний «ПАЕК», депутат Николаевского облсовета от партии «Наш Край» Юрий Кормышкин в комментарии изданию отметил, что народный депутат должен заниматься законотворчеством, а не давить на бизнес.
- Я хочу сказать, что мне очень хотелось бы, чтобы в нашей стране, области, городе каждый занимался своим делом и нес ответственность за результат своей работы. В частности, народные депутаты Украины должны заниматься законотворческой деятельностью. Было бы логично, если бы парламентарии уделяли больше внимания работе с законами, а не пытались, используя свое временное положение в обществе, имея в кармане пиджака такой же временный мандат, влезть в чей-то бизнес. Глубоко убежден, что страна нуждается в таких нардепах, которые бы не вмешивались в частный бизнес и работу предпринимателей, а делали свою непосредственную работу, за которую они получают заработную плату из карманов своих избирателей (налогоплательщиков). В частности, обращали внимание на то, в каком состоянии находятся больницы, школы, детские сады, интернаты, на то, как формируется бюджет и куда тратятся деньги, в том числе и на наши дороги, которых нет. Хочу, чтобы народные депутаты, работая в Верховной Раде, принимали такие законы, после которых у этих «избранников народа» появилось желание учить и лечить своих детей здесь – в Украине: в сельской школе и районной больнице, а не везти всю семью для этих целей заграницу, — прокомментировал Юрий Кормышкин.