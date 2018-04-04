«После апелляции», - депутат Исаков отказался комментировать заявление Сенкевича о должности вице-мэра

Сергей Исаков Депутат Николаевского городского совета, член «транспортной» комиссии Сергей Исаков отказался прокомментировать готовность мэра Александра Сенкевича предложить ему должность заместителя городского головы по вопросам инфраструктуры.

Об этом он сообщил журналисту издания «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич в эфире программы «Добрый вечер» заявил, что готов предложить своему оппоненту Сергею Исакову должность заместителя городского головы по вопросам транспорта. Но Сенкевич уверен, что Исаков его предложение отклонит.

- Никаких комментариев до апелляции, - прокомментировал Исаков.

Отметим, что речь идет о апелляционной жалобе на решение Центрального районного суда города о немедленном восстановлении Александра Сенкевича на должности Николаевского городского главы. В частности, ранее сам Исаков заявлял, что горсовет обязан подать апелляцию на решение суда о восстановлении Сенкевича. Если горсовет этого не сделает, то он собирается сам подать апелляцию.

Напомним, что депутаты Николаевского городского совета большинством голосов проголосовали за назначение новых заместителей Николаевского городского головы и внесли изменения в состав исполнительного комитета Николаевского городского совета, среди которых место транспортно вице-мэра занял экс-губернатор Николаевщины Александр Садыков. Однако, долгое время он не мог приступить к своим обязанностям, так как Антон Турупалов, который ранее занимал эту должность был в отпуске, а сам Садыков после его увольнения якобы не подал заявление на назначение.

Позже, в мэрии Николаева после проверки заявили, что Садыков не может занимать должность заместителя городского головы. Сам Александр Садыков заявлял, что не стал вице-мэром из-за подлога документов.