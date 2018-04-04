Мэр Николаева заявил, что его советник и адвокат Дятлова пытались «саботировать» окончание отопительного сезона

Двое членов исполнительного комитета Николаевского городского совета, Владимир Тимошин и Игорь Смородинов пытались добиться отмены решения об окончании отопительного сезона в Николаеве.

Об этом сообщается на «Facebook»-странице «Сенкевич», на которой публикует свои обращения мэр Николаева Александр Сенкевич.

Игорь Смородинов Владимир Тимошин

К попыткам отмены решения, по мнению Сенкевича, причастны несостоявшийся вице-мэр Александр Садыков, адвокат Владимир Тимошин (представляет интересы главы фракции «Оппозиционного блока» в горсовете Игоря Дятлова) и советник городского головы Игорь Смородинов.

«Вчера некоторые непорядочные люди, желая подставить меня, пытались подставить всех николаевцев. Ввиду сложившейся теплой погоды исполком Николаевского городского совета в результате телефонного голосования принял решение закончить отопительный сезон, чтобы горожане за свои деньги не грели воздух на улице. Александр Садыков был сразу против – наверное, он считает, что николаевцы должны оплачивать огромные счета за горячие батареи и в июле».

«Через полчаса после принятого решения свой голос отозвал и член исполкома Владимир Тимошин. Сначала он был «за», но после с ним «что-то пошло не так». Я понимаю, что у этих людей есть достаточно денег, чтобы платить за отопление при открытых окнах, но, к сожалению, далеко не все николаевцы имеют такую ​​финансовую возможность».

«Однако решение было принято большинством голосов, мною подписано и опубликовано. Но уже к вечеру мне все стало понятно: еще один член исполкома Игорь Смородинов попытался вслед за Тимошиным также отозвать свой голос, отчего большинства бы уже не было, и решение не было бы принято, а значит николаевцы продолжали бы платить за отопление при температуре воздуха выше +10. К счастью, законодатель предусмотрел, что уже после подписания и опубликования решений голоса не могут быть отозваны, и план заговорщиков не сработал», - отмечено в сообщении.

По мнению Сенкевича, «заговорщики» пытались усилить политический кризис в городе. Мэр призвал их «прекратить играть с огнем».

Владимир Тимошин в комментариях к репосту мэра Николаева заявил следующее: