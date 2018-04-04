Тимошенко извинилась перед изданием «Новое время» за его критику в прямом эфире телеканала

Глава партии «Батькивщина» Юля Тимошенко извинилась перед изданием «Новое время» за критику в их сторону во время прямого эфира на телеканале «ICTV».

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«В понедельник в эфире «Свободы слова» на ICTV я сказала несколько резких слов по необъективной оценки политиков. Вижу, что накал эмоций на эфире несколько исказил ситуацию. Моя критика не касалась журнала Новое Время, которое я на самом деле очень уважаю и читаю. Если журналисты и редакторы издания восприняли мои слова на свой счет - мне очень жаль, потому что я не это имела в виду. Извините, если сложилось другое впечатление. На самом деле на программе я выразила сожаление, что на страницах такого уважаемого издания выходит манипулятивный, предвзятый и необъективный рейтинг от структуры VoxUkraine - кто из политиков говорит неправду. И по этому рейтингу получается, что у нас самые правдивые политики - это Петр Порошенко и Владимир Гройсман. А оппозиционные политики признаны наиболее ложными. Именно эту структуру, делает субъективные рейтинги с очевидной целью манипулирования сознанием, я и критиковала в эфире. Но не журнал. Наверное, лишним будет уверять, что я не враг гласности и свободы слова. Столько, сколько я за годы в политике получила от прессы критики - не получил видимо никто, но я уважаю работу журналистов и их право на независимость», - написала Тимошенко.

Ранее Тимошенко заявила, что опубликованная в журнале «Новое время» информация о нардепах-прогульщиках не соответствует действительности.

- Я хочу спросить, насколько же уже надо не уважать людей, не уважать себя, чтобы вот такую грязь практически гнать. Человек пришел поговорить не про дело, а начал как раз с это дискредитации. Это первый раз, когда лидер фракции большинства сам лично работает, так называют у нас, порохоботом, - заявила она.

Напомним, ранее Комитет избирателей Украины сообщал, что Тимошенко, Ляшко и Бойко игнорируют заседания комитетов Верховной Рады.