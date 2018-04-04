Политсилы используют этот вопрос для пиара, - Кононенко о требованиях отставки главы Николаевской ОГА

Игорь Кононенко Первый заместитель главы парламентской фракции БПП Игорь Кононенко, которого называют «серым кардиналом» президентской партии и украинской политики, считает, что тему о якобы возможной отставке главы Николаевской ОГА Алексея Савченко некоторые политические силы используют для пиара.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Ранее это же издание сообщило, что якобы нардеп Игорь Кононенко и экс-генпрокурор Виталий Ярема могли заступаться за Алексея Савченко, отставки которого требовали националисты.

«Ходят слухи, что именно Кононенко, который давно дружит с Петром Порошенко, заступается за Савченко», - писало издание.

Кононенко уверяет, что не говорил с президентом Украины о судьбе Алексея Савченко.

- Я не общался с президентом последних 10 дней, и точно не общался по этому вопросу. Ярема меня не просил (вступиться за Савченко). С Яремой два дня назад виделся, потому что он мой заместитель в областной партийной организации, но мы обсуждали другие вопросы, – пояснил депутат.www.pravda.com.ua/rus/news/2018/04/4/7176756/

- Я считаю, что Савченко сделал абсолютно правильно и как человек, и как человек, который принимал участие в боевых действиях, он сам обратился в администрацию. Я не знаю по формулировке, отпуск ли, но сейчас он не выполняет свои функции, ждет расследования. Если расследование докажет, что он виноват, – конечно, он должен за это отвечать. Мое видение, что этот вопрос некоторыми политическими силами поднимается искусственно. Просто используется для самопиара, - сказал Кононенко.

Напомним, что 18 марта и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета. 20 марта под зданием Николаевской ОГА собрались сторонники отставки её главы Алексея Савченко. По их мнению, одной из причин самоубийства Волошина могло стать то, что его склоняли подписать документы, касающиеся ремонта аэровокзала. Однако, по словам заместителя главы Николаевской ОГА Валентина Гайдаржи, Владислав Волошин не подписывал никакие акты в период исполнения обязанностей директора аэропорта, и никто не мог его заставлять это сделать, так как их не существует.

29 марта возле Николаевской ОГА протестовали националисты, в том числе съехавшиеся из разных регионов, с требованием к депутатам облсовета выразить недоверие Савченко. Депутатский корпус проголосовал за то, чтобы глава ОГА сначала отчитался перед ними, а потом они примут решение.

Ранее Савченко заявил, что что к самоубийству Владислава Волошина могут быть причастны бывший директор аэропорта Михаил Галайко и его первый зам Максим Карпин. В итоге Алексей Савченко попросил Президента Порошенко отстранить его от исполнения обязанностей на время проведения досудебного следствия по факту гибели Волошина, и его отстранили.