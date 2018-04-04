«Если б могли, некоторые бы Супрун и в СПИДе обвинили», - Гройсман вступился за главу Минздрава

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заступился за исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун.

Об этом он заявил во время заседания правительства в среду, 4 апреля, передает «Левый берег».

Таким образом глава правительства прокомментировал результаты заседания профильного комитета Верховной Рады, которое прошло во вторник, 4 апреля, где Супрун высказали недоверие.

- Кроме слов «спасибо вам, Ульяна, и вашей команде», я иного сказать не могу. Я знаю, что вам непросто. Если бы некоторые могли, они бы вину и за ВИЧ-СПИД в мире возложили на Министерство здравоохранения. Или еще какие-то давние болезни, которым по сто лет, - тоже сказали бы, что вы виноваты. Как еще не додумались, что вирус «Новичок» тоже вы в Министерстве сделали! - заявил Гройсман.

Напомним, комитет по вопросам здравоохранения рекомендовал народным депутатам принять обращение к Кабмину об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Так, поводом для данного решения, по словам членов комитета, стала неудовлетворительная работа Супрун. Супрун не имеет должного образования и диплома, а также нарушает украинское законодательство, исполняя обязанности министра более полугода.