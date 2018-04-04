«Дома в Козине и везения в лотерею»: Холодницкий ответил Ляшко, чего ему не хватает для полного счастья

Руководитель САП Назар Холодницкий и лидер Радикальной партии Олег Ляшко устроили перепалку во время выступления главы САП в парламенте.

Так, Ляшко заявил, что Холодницкий консультировал друзей-бизнесменов, давал по телефону указания судьям, подчиненным прокурорам, возбуждал дела по «заказу власти».

- Вы сегодня на наивысшей парламентской трибуне стоите и фактически признаете, что совершили преступление, что приглашаете друга в свой кабинет, рассказываете ему, как скрыть доказательства, что говорить ему на следствии. И человек, который называет себя антикоррупционным прокурором, получает по 200 тыс. грн зарплаты, которую платят украинцы, с трибуны парламента оправдываете нарушение законодательства, — отметил глава Радикальной партии.

- Что вам не хватает для полного счастья? Звание генерала вы в 30 лет получили, звание заслуженного юриста непонятно за что из рук президента Порошенко получили, своих друзей-бизнесменов консультируете в своем кабинете. И не жалко ли вам рыбок, которые всю эту вашу глупость слушали? — спросил Ляшко руководителя САП.

Назар Холодницкий в свою очередь ответил:

- Мне для полного счастья не хватает дома в Козине и везения в лотерею, Олег Валерьевич. К сожалению, только квартира в Вишневом.

Позже Ляшко уже в своем Facebook прокомментировал слова Холодницкого про дом в Козине:

- Чтобы реализовать свою мечту, он совершил преступление: пригласил своего друга-застройщика из Вишневого в свой кабинет и рассказал ему, как скрыть улики и избежать наказания. И это при том, что получает зарплату 200 000 гривен. Это позор для Антикоррупционной прокуратуры. Выход из ситуации один: отставка и уголовная ответственность.

Напомним, согласно электронной декларации за прошлый год, Ляшко выиграл в лотерею более полумиллиона гривен. Кроме того, в 2017 году нардеп получил право собственности на жилой дом в Козине под Киевом площадью 357 кв. м и стоимостью 11,2 млн грн, а также на земельный участок площадью более 6500 кв. м в этом же населенном пункте.