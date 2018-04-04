«Нужно возвращать сердца»: Командующий силами АТО рассказал, как можно вернуть ОРДЛО

Командующий силами АТО, генерал-лейтенант Михаил Забродский считает, что возвращать оккупированные районы Донецкой и Луганской областей нужно не только силой.

Об этом он сказал в интервью военному радио Армия FM.

- Cила оружия, огневое воздействие на противника и тактические действия — это с одной стороны, и с другой стороны — это упорная работа органов гражданско-военного взаимодействия, местных органов власти, средств массовой информации для того, чтобы возвращать Донбасс, возвращать сердца, — сказал Забродский, отвечая на вопрос, возможно ли вернуть Донбасс не только оружием, но и добрым словом.

Забродский рассказал, что население Донбасса по-разному относится к украинским военным:

- Как всегда бывает на войне, отношения складывались сложно и очень неоднозначно. По-разному воспринимают наше присутствие здесь. Трудно говорить о том, что происходит у людей в головах, я имею в виду какие-то убеждения, в том числе и политические, административные, организационные.

По его словам, тех, кто помогал силам АТО значительно больше, чем тех, кто прибегал к открытому противодействию.

Командующий силами АТО убежден, что освобождение Гладосово, Травневого, Екатериновки за время его каденции является высоким признаком профессионализма военных подразделений, которые выполняли задачи.

Напомним, ранее СБУ перехватила разговоры боевиков, доказывающие присутствие российской армии на Донбассе.