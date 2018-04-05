«Вводятся три категории дипломатических должностей»: Рада приняла новый закон о дипслужбе

Верховная Рада приняла новую редакцию закона «О дипломатической службе».

За принятие в целом законопроекта №7322 проголосовало 276 депутатов, передают «Украинские новости».

Документ, внесенный президентом Петром Порошенко, состоит из 10 разделов, заключительных и переходных положений. Основные его нормы повторяют предыдущую редакцию закона.

Изменения предусматривают должность государственного секретаря Министерства иностранных дел и устанавливают не только дипломатические ранги, но и категории дипломатических должностей.

К категории А относится госсекретарь, послы, главы миссий и представители при международных организациях, к категории Б - консулы, заместители главы миссии и представителей при международных организациях, дипломатические советники, советники-посланники, послы по особым поручениям, представители МИДа и руководство структурных подразделений аппарата ведомства, к категории В - другие дипломатические должности.

Закон детализирует порядок вступления, прохождения и прекращения дипслужбы.

Например, среди оснований для прекращения службы установлен отказ без уважительных причин для служащих категории Б от третьего подряд предложения об участии в ротации, категории В - от второго подряд, а также однократное грубое нарушение должностных обязанностей, которое причинило ущерб имиджу Украины за границей или развитию отношений с соответствующим государством или организацией.

Также закон более детально в сравнении с предыдущей редакцией регулирует оплату труда, компенсационные выплаты и социальные гарантии должностных лиц дипслужбы и административных работников. В частности, прописаны гарантии супругам дипломатов, работающих за границей, - например, государство содействует их трудоустройству по месту долгосрочной командировки.

Раздел «Повышение уровня профессиональной компетентности должностных лиц дипломатической службы» предусматривает возможность направления дипломатов МИДа на обучение за границу на год с сохранением должности и заработной платы при условии отработки не менее трех лет в органах дипслужбы по завершению обучения и возмещения зарплаты и расходов на обучение в случае увольнения в этот трехлетний период.

Документ также регулирует вопросы рабочего времени и времени отдыха, отпусков работников дипслужбы и вопросы финансирования и материально-технического обеспечения.

Закон вступит в силу через шесть месяцев со дня его опубликования. Действующий закон о госслужбе был принят в 2002 году.