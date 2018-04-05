«Безответственные политиканы», - Порошенко заявил о попытках областных советов устроить «парад суверенитетов в Украине»

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 887 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(532)   

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не допустит «парада суверенитетов» в областях, реагируя на ряд обращений областных советов страны с требований ввести прямые выборы губернаторов и заключить соглашения с правительством о разделе полномочий. 

Об этом он сказал говоря о процессе реформ местного самоуправления и децентрализации в Украине.

- Безответственные политиканы недавно пытались запустить что-то вроде «парада суверенитетов». Я этого никогда не позволю! Сегодня они требуют «соглашений» (о разделе полномочий с украинским правительством -  ПН), завтра - продадут Украину. Этого не будет, - заявил Порошенко.

Также он сообщил о разработанных конституционных изменениях по децентрализации.

Напомним, депутаты Тернопольского облсовета приняли обращение об отставке Порошенко

 

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийполитика