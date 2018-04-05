Генпрокуратура сняла подозрение в убийстве с майдановца Бубенчика

Заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская в четверг сообщила подозреваемому Ивану Бубенчику в присутствии адвокатов о замене ранее сообщенного подозрения.

Об этом написал спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

Отныне Бубенчик подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Вчера начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк говорил, что ст. 348 подпадает под амнистию для евромайдановцев, введенную Радой законом от 21 февраля 2014 года.

Напомним, Ивана Бубенчика задержали 3 апреля на границе при попытке выехать в Польшу и привезли в Киев для избрания меры пресечения. Прокуратура ходатайствовала об аресте.

Иван Бубенчик стал известным, когда два года назад признался в расстреле правоохранителей. После тех событий Бубенчик пошел в АТО, служил в батальоне «Днепр-1», позже стал командиром батальона «Запад-2». Все четыре года, которые предшествовали задержанию, он проходил по делу расстрелов на Майдане как свидетель.