«В Украине нет ни одной госорганизации, «состоящей только из честных» граждан», - Генпрокурор Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что в Украине нет ни одной государственной организации, состоящей лишь из честных и законопослушных граждан.

Об этом он заявил в интервью изданию Цензор.Нет.

- Я смею утверждать: в нашей стране нет ни одной организации, состоящей только из честных и законопослушных граждан. По крайней мере, на госслужбе. Наверное, в вашей редакции все хорошо. Но вот на госслужбе — смею утверждать — в любом коллективе есть проблемы. И если мы на них выходим, это не означает войну ведомств, – сказал Луценко в ходе обсуждения темы конфликтов силовых структур.

Генпрокурор отметил, что работа ГПУ - выявлять людей, которые совершают либо дисциплинарные, либо уголовные преступления внутри правоохранительной системы.

- И у нас несколько десятков таких же подозрений работникам СБУ. И около полусотни - в отношении работников прокуратуры. Но только когда мы вышли на 3 подозрения работникам НАБУ, поднялся ну просто грандиозный, планетарный скандал, - заявил Луценко.

Напомним, главу САП Холодницкого прослушивали НАБУ и ГПУ. Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационную комиссию с просьбой рассмотреть отставку Холодницкого на основании собранных материалов.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил, что некоторые расследования сознательно тормозились САП. По его словам, речь идет о нескольких громких делах, в том числе и деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы.

Отметим, Холодницкий отказался от участия в следственных действиях и предоставлять ГПУ образцы голоса.

Как известно, НАБУ опубликовало записи прослушки главы САП Холодницкого.