НАБУ завершило расследование дела о «рюкзаках Авакова»

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупицонное бюро завершили досудебное расследование по уголовному производству в отношении сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и экс-замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря, подозреваемых в хищении средств при закупке МВД рюкзаков для Нацгвардии.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко.

По его словам, в четверг адвокаты были извещены о завершении расследования и возможности начать ознакомление с материалами дела. После ознакомления дело будет передано в суд.

Ранее сообщалось, что Соломенский райсуд Киева снял арест с недвижимости сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря и бизнесмена Владимира Литвина.

Напомним, ранее глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что сыну главы Министерства внутренних дел Александру Авакову и бывшему замглавы МВД Сергею Чеботарю, которые фигурируют в так называемом «деле рюкзаков», грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Отметим, что ранее суд избрал сыну Авакова меру пресечения в виде личного обязательства – при этом прокуратура просила арест и залог в ₴5 миллионов. Также суд отпустил под личное обязательство фигуранта «дела рюкзаков», экс-замглавы МВД Чеботаря.

Как ранее сообщалось, суд вернул сыну Авакова паспорт и разрешил выехать из Украины.