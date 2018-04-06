В Верховной Раде фермер с Николаевщины вместе нардепом рассказали о необходимости активизировать борьбу с рейдерами

Фермер из Николаевщины Валентин Кущевый и народный депутат Украины Сергей Лабазюк призвали развивать новые формы борьбы против рейдерских захватов.

Трансляцию брифинга вел телеканал «Рада».

Сергей Лабазюк назвал рейдерство «раковой опухолью» бизнеса, которая отталкивает от регионов инвестиции. При этом он отметил, что Николаевская область фактически опережает по подобным преступлениям другие регионы Украины.

Также он акцентировал внимание на своей инициативе о проведении круглого стола в Хмельницкой области, где совместно с представителями власти всех уровней и общественностью обсудили необходимость внесения изменений в законодательстве для эффективной борьбы с рейдерством.

– К нам обратился фермер с Николаевской области. К сожалению, на уровне Николаевщины они на местном уровне он не получили поддержку от местного антирейдерского штаба. Что произошло? Фермер должным образом зарегистрировал договора аренды с владельцами паев, зарегистрировоал их в государственном реестре через государственного регистратора. Замечательно, что государственный регистратор, в отличии от других, чтобы избежать двойной регистрации провел сверку с ГЗК (Государственный земельный кадастр, - ПН), который подтвердил, что данных договоров за этими земельными участками нет ни в одном реестре, поэтому фермер может их регистрировать и в дальнейшем оформлять. Но сегодня предпринимателю не дают возможности работать на его законной земле, – сказал руководитель ОО «Бизнес-Стража» Ольга Матвиева, показавшая документы на эти участки.

При этом появились некоторые граждане, которые также предоставляют документы и претендуют на эту землю. С этой проблемой николаевский фермер Валентин Кущевый столкунлся в 2017 году.

– Мы вышли на поля обрабатывать землю, но нам не давали. Агрофирма «Кернел» привезла кучу охраны – более ста человек. Машинами блокировали нашу технику, препятствовали нашим посевам, не давали работать. Сегодня так же они отбирают не только у меня, но и у других людей более тысячи гектаров земли, – рассказал фермер.

При этом он подчеркнул, что обращался в правоохранительные органы по данному поводу, но те лишь фиксировали происшествия.

– Просим разобраться. Нам уже сегодня нужно сеять, нужно с людьми рассчитаться, а они нам просто не дают работать на своей земле, – обратился Валентин Кущевый.

– Как мы видим, сегодня очень непростая ситуация. Мы вынуждены срочно действовать и поддержать агропроизводителей, потому что весна началась и если они не смогут сеять на своих полях уже сейчас, то мы будем соответственно нести потери на всех уровнях. Я призываю во всех областях провести подобные круглые столы, как в Хмельницкой области. Это реальное действие, которое даст свой результат, – обратился нардеп Лабазюк.

Напомним, ранее на Николаевщине фермеры протестовали против силовиков, которые не могут завершить дело дерзкой банды налетчиков.