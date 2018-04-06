Люди, которые не хотят видеть Украину мощной страной, - Супрун рассказала, кому выгодна ее отставка

Люди, которые не хотят видеть Украину мощной страной, делаю все, чтобы к государству было утрачено доверие.

Таким образом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала заявления об ее отставке с занимаемого поста в эфире 1+1.

- Тем, кто не хочет видеть мощную Украины, выгодно, чтобы не было доверия к государству. Я думаю, что они раскручивают дело, когда есть новые изменения и неуверенность людей. Когда меняется система здравоохранения, все не уверены, боятся. Они это раскручивают, чтобы люди не доверяли государству. Это очень опасно", - сказала она.

Супрун отметила, что и дальше будет руководить Минздравом и по собственному желанию уходить в отставку не намерена.

- Я работаю с командой Министерства здравоохранения. Мы все вместе в команде пробуем быстрее и наиболее качественно внедрить изменения, которые мы хотим увидеть, которых ждет украинский народ много лет, воплощать в нашей стране, - добавила и.о. министра.

Напомним, комитет по вопросам здравоохранения рекомендовал народным депутатам принять обращение к Кабмину об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Так, поводом для данного решения, по словам членов комитета, стала неудовлетворительная работа Супрун. Супрун не имеет должного образования и диплома, а также нарушает украинское законодательство, исполняя обязанности министра более полугода.