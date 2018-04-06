«Чтобы следили за ходом расследования дела о гибели Волошина», – губернатор Савченко намерен обратиться в посольство США

Губернатор Николаевской области Алексей Савченко рассказал о своем намерении обратиться в посольство США, дабы их представитель следил за ходом расследования дела Волошина.

Об этом он сообщил в интервью изданию «LB.ua».

В ходе беседы с журналистами Савченко заявил, что готов к таким действиям, так как была затронута его честь и достоинство.

- Больше скажу: я готов обратиться в посольство США для того, чтобы они - через своего представителя - следили за ходом этого расследования, - заявляет Алексей.

Он сообщил, что сейчас не только политические оппоненты пытаются повесить дело Волошина на него.

- Борьба со мной началась задолго до прихода в Николаевскую область, - говорит Савченко.

Напомним, что Алексея Савченко временно отстранили от должности главы Николаевской ОГА.