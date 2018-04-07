В СМИ обнародовали видео НАБУ, на котором Супрун предлагают взятку

К журналистам попало видео, на котором зафиксирован момент того, как Ульяне Супрун, исполняющему обязанности министра здравоохранения, предлагают взятку квартирой, в обмен на медицинское оборудование для больницы города Вишневого.

Об этом сообщает ТСН.

Как сообщает издание, это одна из коррупционных историй из «аквариума Холодницкого», и фигурируют в ней не менее пяти человек. И.о. министра еще зимой обмолвилась, что ей, у нее в кабинете, предлагал взятки помощник Олега Ляшко и глава радикалов Киево-Святошинского района Александр Богачев. Именно он фигурирует на видео.

«Я не понимаю такие вещи, я расскажу как, у нас дома строятся хорошие», - говорит глава радикалов Киево-Святошинского района Александр Богачев на видео.

Речь идет о комплексе «Акварель» на окраине Вишневого, именно в этом еще не достроенном комплексе одна из квартир должна была стать собственностью Ульяны Супрун.

Помощник депутата говорит, что Супрун, мол, сама жаловалась на отсутствие собственного жилья, а он расчувствовался.

«Я человек отзывчивый и не мог не откликнуться, что я просто, чтобы помочь, улучшить условия и за это получается меня хотят судить», - говорит Богачев.

Ульяна Супрун, якобы, сразу заявила в органы и все время подыгрывала действующим лицам.

Также на видео городской глава Вишневого лично встречается с Ульяной Супрун и размышляет над схемами передачи ей квартиры.

«Как вы задекларируете, это ваш вопрос, купили, не купили... Но есть определенные фонды такие, мои личные», - заявляет чиновник.

То есть судя по его словам, квартира предназначена для Супрун, из каких-то фондов городского главы. В то же время в горсовете отрицают наличие свободного жилья.

«Застройщики городу квартиры не передают, поэтому наш квартирный фонд уже 7 лет не пополняется», - заявляет заместитель городского главы Георгий Майсурадзе.

Квартиру для Супрун должны были оформить на ее помощника, и городской глава даже возил его показывать дом.

Мэр Вишневого Илья Диков сначала всячески избегал встречи с журналистами, а потом написал письмо, в котором заявил, что воздержится от комментариев до окончания следствия. Застройщики «Акварели 2» - они тоже фигурируют на пленках Холодницкого - также не хотят встречаться с журналистами, хотя могли объяснить, кто и чем платил за квартиру для взятки.

В обмен на квартиру больница Вишневого должна была получить медицинскую технику, в том числе маммограф, за счет международных организаций. Врачи не скрывают высокого уровня онкозаболеваний в городе. Якобы доброе дело - помочь городской общине, но при этом уже на другом видео городской глава рассуждает, как можно заработать на оборудовании.

«Мы берем 50 процентов там, грубо говоря, пишем 100 гривен в день. Социальные, то есть ветераны, малоимущие, все остальные, грубо говоря, в день на десять талончиков», - говорит чиновник.

Член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова говорит, что такие схемы - власть-больница-оборудование-откат - типичны для Украины.

«Самые громкие скандалы связаны с «Охматдетом» и Институтом рака. Масштабы Вишневого пусть и меньше, но и они дают участникам дивиденды. Каждый раз, когда закупается медицинское оборудование - сначала все на этом пиарятся. Потом деньги на обслуживание этого оборудования дерибанятся. И третья стадия коррупции, которую мы наблюдаем - это оборудование потом продается. Вот мы помним, как супердорогое оборудование, которое закупали для «Охматдета», нашли где-то на складах Винницкой области», - рассказывает член правления центра противодействия коррупции.

Распутав этот клубок, в НАБУ составили сообщение о подозрении - рассказывает детектив Артем, но прокуроры САП никак ее не согласуют. Сама Ульяна Супрун и ее помощник,на которого и оформляли квартиру, обещают прокомментировать эту историю со временем.

Ранее и.о. главы Минздрава Супрун рассказала, как год назад помощник одного из народных депутатов предложил ей взятку в виде квартиры за предоставление дорогостоящего оборудования одному из медучреждений. На следующий день она обратилась к детективам НАБУ с заявлением о признаках преступления. После этого и.о. министра и ее внештатный советник в течение года участвовали в следственных действиях для документации деталей.

До этого сообщалось, что детективы НАБУ проводили обыски у Олега Богачова - помощника лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Обыски были связаны с делом о предложении взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун. Также детективы проводили обыски и у мэра Вишневого (Киевская область).

Богачов якобы от имени мэра Вишневого предлагал Супрун квартиру в новострое в Вишневом, если она посодействует в получении медицинского оборудования для местной больницы.

Позже Ляшко заявил о том, что «Богачев добивается современного оборудования в больницу и его за это преследуют». Также политик отметил, что своими действиями НАБУ пытается «дискредитировать его команду».