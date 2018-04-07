Мэр Николаева не намерен распускать исполком и пока «не вникал» в ситуацию с Садыковым

Александр Сенкевич Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что не собирается распускать исполнительный комитет Николаевского городского совета.

Об этом он рассказал в беседе с журналистами 6 апреля.

- Я не вижу смысла распускать исполком, на сегодня. Я не вижу конфигурации в городском совете, которая бы проголосовала за другой исполком. И тоже вопрос касается замов (заместителей мэра – ПН), я всем им предложил работать. Если они будут объективно справляться со своими обязанностями, у них все будет получаться, то какой смысл их менять, - говорит Сенкевич.

Напомним, что ранее Сенкевич заявил, что члены исполкома – его советник Игорь Смородинов и адвокат Владимир Тимошин пытались добиться отмены решения об окончании отопительного сезона в Николаеве. Также против отмены проголосовал Александр Садыков. Эту ситуацию Сенкевич тогда охарактеризовал как «некоторые непорядочные люди, желая подставить меня, пытались подставить всех николаевцев».

Ранее сообщалось, что Садыков не прошел спецпроверку и поэтому не может занимать должность вице-мэра Николаева, хоть его назначение и одобрила сессия горсовета. Сенкевич сейчас говорит, что «не вникал» в ситуацию с Садыковым.

– Мы сегодня общались, я собирал членов исполкома. Мы немного пообщались, каждый представился, рассказал о своей компетенции. Мы очень тепло, по-семейному пообщались. И Александр Садыков также был на этой встрече. И наше общение прошло приятно, - сказал Сенкевич. – Сегодня должность вице-мэра по транспорту вакантна. Почему Садыков не может приступить к работе? – спросили у городского головы. - Я, честно говоря, не вникал. Я думаю, что нам с ним нужно встретиться и пообщаться, - говорит Сенкевич.

Также он пояснил, что не планирует возвращать на должности в мэрию своих бывших заместителей Антона Турупалова и Андрея Дадиверина.

Сенкевич также сообщил, что никто из чиновников мэрии не уволился. Ранее мэр предлагал им сделать это, если они «не хотят работать».