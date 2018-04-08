«Почитал, выпил и расслабился», - в ВР работает лавка, в которой нардепы покупают «комплексные подарки»

В Верховной Раде работает книжная лавка. Большей популярностью у парламентариев пользуются не книги, а «комплексные подарки».

Об этом сообщает «Левый берег».

В Раде за 1,5 тысячи гривен можно приобрести «нарядную коробку» с книжками и презентами внутри специально для мужчины и отдельно – женщины.

«Так, для сильной половины предлагается коробочка, естественно, с голубой лентой. Внутри – книжечки в малом формате (такие обычно покупают для чтения на пляже). В «пакет» входит также сертификат на массаж «по горячей свече» в одном из СПА-салонов столицы. А также баночка Pepsi, запечатанный пластиковый стакан, пачка соленых орешков и миниатюрная бутылочка шотландского виски. Плюс – пакетик с зёрнами кофе. All inclusive: и приятное, и полезное. Почитал, выпил и сразу же расслабился. В презенте для женщин с красной лентой: такой же сертификат на массаж, книжка, коробка шоколадных конфет. Но без алкогольного бонуса. Хотя за ту же стоимость».

- Знаете, берут! Покупают. Нам эти подарочные комплекты завезли не так давно. И мы постоянно пополняем их наличие, – созналась продавец.

К слову, во времена, когда при власти была Партия регионов, здесь же продавали билеты на всевозможные концерты заграничных звёзд по баснословным ценам.

Напомним, что ранее фотограф показала, что едят в столовой Верховной Рады.