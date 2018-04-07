«Верховная Рада решит, распускать или нет», - Сенкевич заявил, что готов и на перевыборы идти, и работать с горсоветом

Верховная Рада Украины должна принять решение, распускать или нет Николаевский городской совет.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» 6 апреля рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич, который готов и работать с депутатами, и идти на перевыборы.

Напомним, что во время собраний на Соборной площади осенью 2017 года сторонники Сенкевича, которому тогда объявили импичмент, собирали подписи горожан за роспуск Николаевского городского совета.

- Мы передали эти подписи, мы передали свою позицию. Все документы сейчас находятся в ВРУ, и теперь ВРУ принимает решения распускать, не распускать. Но, откровенно, прошло полгода, и мы снова стоим перед выбором: работать или нет. Если городской совет считает, что нужно работать, и мы идем на конструктив, начинаем работать, пахать, битва мнений, но при этом мы приходим к какому-то одному мнению – я бы поддержал это. Если опять начнутся эти качели, я буду снова лоббистом. Мы идем на перевыборы, значит, Карфаген должен быть разрушен. Я готов идти на перевыборы вместе с депутатами, если это потребуется – пожалуйста, - сказал Сенкевич.

Напомним, что в октябре 2017 года Сенкевич однозначно выступал за перевыборы в Николаевский городской совет и новые выборы мэра.

- Единственный выход – это роспуск этого городского совета и новые выборы… Нам нужно перезагрузить городской совет, обновить его состав, чтобы люди работали не кулуарно вместе, как эти 42 (депутата, которые проголосовали за его отставку - ПН), а на благо города! – заявил Сенкевич.