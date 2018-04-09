Шпиона Скрипала и его дочь могут перевезти в США под новыми именами, - СМИ

Великобритания рассматривает вопрос о том, чтобы предложить бывшему агенту своих спецслужб Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, которые отравились в британском Солсбери, переехать на жительство в Соединенные Штаты под новыми именами.

Об этом сообщила газета Sunday Times.

По ее информации, полученной от собственных источников, британская разведслужба Ми6 обсуждает такой вариант с коллегами из ЦРУ, чтобы «избежать новых попыток убийства» Скрипалей.

«Им предложат другие имена», — пишет издание.

Кроме США Скрипали могут выбрать в качестве места переселения Канаду, Австралию или Новую Зеландию. Тем не менее, США, по сообщениям источников газеты, являются наиболее предпочтительным местом.

«Наиболее очевидным местом являются США, поскольку маловероятно, чтобы они были убиты именно там, где они будут находиться под новыми именами, и там будет проще будет защитить их», — утверждается в публикации.

В ней говорится, что британский МИД пока никак не комментировал данную информацию

Ранее сообщалось, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравилинеизвестным веществом 4 марта в одном из торговых центров Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20-ти человек и один полицейский. Премьер-министр Великобритании и Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.

Отметим также, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов из-за покушения РФ на шпиона Скрипаля.

Как известно, глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что решение выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» приняли 14 стран-членов ЕС. Также 60 российских дипломатов вышлют из Соединенных Штатов. Кроме того, 13 сотрудников российских дипломатических ведомств вышлют из Украины.

Также напомним, что нервнопаралитическое вещество «Новичок», которым отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, разработали в лаборатории в закрытом городе ШиханыСаратовской области.