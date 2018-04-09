«Просто хотела работать секретарем», – Сенкевич заявил, что Казакова не хотела брать полную ответственность и слишком полагалась на депутатов

Александр Сенкевич и Татьяна Казакова Городской глава Николаева Александр Сенкевич прокомментировал работу Татьяны Казаковой как исполняющей обязанности мэра, а также отметил, что она действовала фактически без поддержки со стороны депутатского корпуса и чиновников. При этом мэр доволен ее работой на посту секретаря Николаевского горсовета.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам в пятницу, 6 апреля.

- На сегодня, она (Татьяна Казакова, - прим. ПН) проявила себя как достойный боец несмотря на то, что на нее навалилась та орда проблем, та огромная куча проблем, которая у нас есть в городе. Хотя, она этого не ждала. Она же не баллотировалась на позицию городского головы, а на нее это навалилось. К сожалению, не получилось с этой огромной кучей проблем разобраться. Мне кажется, что не было помощи и поддержки со стороны депутатского корпуса, и чиновники ее подвели. Я считаю, что на позиции секретаря она справляется отлично, лично у меня вопросов к ней как к секретарю нет, - заявил он.

По его словам, Казакова возложила слишком большие надежды на органы городского совета.

- Городской совет - это коллегиальный орган, у которого функция принимать решения коллегиально, никто не несет персональной ответственности. Мне кажется, что Татьяна Викторовна слишком полагалась на вот этот коллегиальный орган, и, как следствие, некоторые вопросы затянулись. Я думаю, что это единственная ее ошибка, потому что, опять-таки говорю, слишком много на нее одну ответственности, которой она не хотела. Я целенаправленно добивался возвращения на позицию городского головы, чтобы вернуться к своим обязанностям. Исполнять, брать на себя ответственность и нести ее. Она этого не хотела, она просто хотела работать секретарем и работала. Но так случилось, - прокомментировал мэр.

Напомним, что ранее сообщалось, что исполняющая обязанности городского главы - секретарь горсовета Татьяна Казакова отказалась подавать апелляцию от своего имени и сообщила, что решение о подаче апелляционной жалобы должны принять депутаты на сессии городского совета.

