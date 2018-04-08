«Очередное преступление против человечности»: МИД Украины осудило химическую атаку в Сирии

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что если информация о химической атаке в районе Восточной Гуты подтвердится, то это станет «очередным преступлением против человечности».

Об этом министр сообщил в Twitter.

«Если информация о химической атаке в Сирии подтвердится, это является очередным преступлением против человечности. За него должны понести ответственность и сами преступники, и те, кто их поддерживает. Еще одно вето России на резолюцию СБ ООН относительно химического оружия в Сирии станет таким же вето как по MH17», - говорится в сообщении.

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что сообщения о применении сирийской армией против боевиков в Думе (Восточная Гута) бомбы с хлором не соответствуют действительности, пишет Интерфакс.

- Решительно опровергаем эту информацию, - заявил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.

Напомним, о химической атаке в городе Дума сообщили сразу несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии. Они заявляют о разном количестве жертв, но речь идет о не менее 70 погибших от химатакы.