«Деньги направят на благотворительность»: Польские министры вернут полученные в прошлом году премии

Все члены польского правительства приняли решение добровольно вернуть премии, полученные в прошлом году.

Такое заявление сделал председатель Постоянного комитета Совета министров Яцек Сасин, передает Onet.pl.

Чиновник ответил на вопрос, будут наказаны министры, которые откажутся возвращать деньги.

- Нет смысла говорить о таких последствиях, потому что каждый вернет деньги - это было общее решение министров, - заявил он.

Эти деньги будут направлены на благотворительность, добавил он.

Напомним, в декабре прошлого года было обнародовано таблицу с общей суммой вознаграждений, полученных чиновниками в 2017 году. В частности, годовые суммы премий польских министров склады 65-80 тыс злотых (26-40 тыс евро). Эта информация вызвала возмущение оппозиции.

На этой неделе вопрос премий поднял президент правящей партии «Право и справедливость» Ярослов Качиньский. Он анонсировал законопроект об уменьшении оплаты труда польских депутатов, сенаторов, а также представителей центральной и местной власти на 20%.

Качиньский также подал критике министерские премии, призвав правительства перевести эти деньги на благотворительность. По его словам, объяснения должностных лиц по этим премий «не удовлетворило польское общество».

Против этой инициативы публично выступила только экс-глава польского правительства Беата Шидло, которая заявила, что чиновники заслужили эти награды.

Напомним, в Польше лишили мандата депутата, пойманного на голосовании за своего коллегу.