В Армении вступил в должность новый президент Армен Саркисян: «Бог мне в помощь!»

В понедельник, 9 апреля, в Армении состоялась инаугурация нового президента Армена Саркисяна. Он сменил на этой должности Сержа Саргсяна, который управлял страной с 2008 года.

Об этом сообщает «Новости-Армения».

Так, в ходе специального заседания Национального собрания Армении глава государства принес присягу, положив правую руку на Евангелие VII века и Конституцию Армении. Главу государства благословил Католикос Всех Армян Гарегин Второй.

«Вступая в должность Президента Республики, клянусь быть верным Конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства. Бог мне в помощь!», - принес присягу Армен Саркисян.

Кандидат от Республиканской партии Армении и Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Саркисян был избран президентом 2 марта. Он стал первым армянским президентом, которого выбирали депутаты, а не граждане, так как страна перешла к парламентской форме правления.

После принятых в Армении в 2015 году конституционных реформ страна переходит на парламентскую форму правления. В связи с вступлением в должность нового президента правительство Армении подаст в отставку. Премьер-министр будет избран правящей партией или правящей коалицией.

Справка:

Армену Саркисяну 64 года. В 1991-1996 годах он занимал должность временного поверенного по делам Армении, затем – посла Армении в Великобритании. В 1992-1996 годах был старшим послом в Европе, послом Армении в Евросоюзе, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Ватикане, главой миссии Армении в ЕС.

В 1996-1997 годах занимал должность премьер-министра Армении. В 1998-1999 годах переназначен послом Армении в Соединенном Королевстве и Ватикане.