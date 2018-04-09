На выборах в Венгрии победила партия премьер-министра Орбана - социалисты и оппозиционеры подают в отставку

Премьер-министр Венгрии и лидер партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» Виктор Орбан выступил перед своими избирателями в Будапеште и объявил о победе на выборах.

Об этом сообщает Новое время, ссылаясь на Reuters.

«Мы победили, Венгрия одержала крупную победу. Позади нас большая битва. Мы одержали важную победу, которая дает нам шанс защитить Венгрию», - заявил он.

Так, ЦИК Венгрии подсчитал 69,1% голосов на всеобщих выборах, которые прошли в стране 8 апреля. Исходя из этого, партия премьер-министра страны Виктора Орбана «ФИДЕС» получит 134 места в парламенте. Партия «Йоббик» получает 27 кресел, а «Венгерская социалистическая партия» получит 19 мест в парламенте.

Виктор Орбан В частности, во время избирательной кампании Орбан заявил, что выборы решат «останется Венгрия страной для венгров или станет страной для иммигрантов».

Также, по информации Reuters, руководство оппозиционных венгерских партий, проигравших на выборах в парламент партии «ФИДЕС», уйдет в отставку.

«Сильной оппозиционной партией в новом парламенте есть правая националистическая партия «Йоббик». Одним из пунктов их предвыборной кампании было повышение заработной платы, чтобы вернуть в страну сотни тысяч венгров, выехавших из Венгрии в Западную Европу», - говорится в сообщении.

Однако, лидер партии «Йоббик» Габор Она заявил, что он инициирует свою отставку после поражения.

«Цель Йоббика - победить на выборах и инициировать изменения в правительстве - не достигнуто. «ФИДЕС» выиграл. Он снова выиграл», - сказал он.

Все руководство социалистов также пошло в отставку.

Напомним, что в Венгрии участники беспрецедентных по масштабу массовых акций требовали отставки дружественного России правительства.