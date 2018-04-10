«Нет времени на раскачку. Нужно остановиться с киданием предметами в друг друга», - Сенкевич о работе с фракциями

Александр Сенкевич Мэр Николаева Александр Сенкевич еще не встречался с главами фракций городского совета, а, встретившись, хочет призвать их заняться конкретной работой.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам в пятницу, 6 апреля.

- Я хочу сказать о том, что у нас нет времени на раскачку. Мы опять сделаем «трубу» с бюджетом, мы опять сделаем неосвоение. А уже премьер говорит, что, кто будет плохо работать с бюджетами – они буду забирать дотацией в центральный бюджет. Если мы этого ждем, что у нас начнут забираться деньги – давайте будем выходить и позориться перед горожанами. Если мы хотим работать, то нужно остановиться с киданием предметами в друг друга и заняться конкретной работой на благо горожан. Они уже ждут, когда успокоятся эти депутаты и мэр. Я настроен так, - сказал он.